Христоєв сьогодні розкаже про підготовку до Євро-2012

Харків.19 серпня. УНІАН. В вереду у прес-центрі міської ради (вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 2 пов.) відбудеться прес-конференція заступника міського голови – директора Департаменту з питань підготовки та проведення в Харкові ігор чемпіонату Європи з футболу в 2012 році та спорту Віктора ХРИСТОЄВА.

Як повідомляє сайт міськради, тема прес-конференції: «Підготовка Харкова до Євро-2012».

Початок о 14.00.