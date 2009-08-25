Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,28 - 8,4 грн.

Харків. 25 серпня. УНІАН. На 25 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,35 грн. (продаж - 8,53 грн.), євро - 11,9 грн. (12,2 грн.), Базис - 8,28 (8,29), 11,88 (12,15), Меркурій - 8,3 (8,45), 11,79 (12,05), Реал-банк - 8,4 (8,5), 12 (12,2) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 25 серпня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.0000 (на 21 серпня – 788.4400), 100 EUR – 1137.8020 (на 21 серпня – 1122.9751), 10 RUR – 2.4856 (на 21 серпня – 2.4950).

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