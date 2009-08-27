Сьогодні облрада проводить сесію

Харків. 27 серпня. УНІАН. Сьогодні відбудеться пленарне засідання ХLIV сесії Харківської обласної ради V скликання.

Депутати планують, зокрема, розглянути питання про хід виконання обласного бюджету за І півріччя 2009 р., про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку Харківської області за І півріччя 2009 року, про хід виконання комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, про стан підготовки загальноосвітніх навчальних закладів області до нового 2009-2010 навчального року та створення належних умов для забезпечення усім учням рівного доступу до якісної освіти.