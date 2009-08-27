Тимошенко прибула до Харкова

Харків. 27 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розпочала робочу поїздку по Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує ознайомитися з перспективами розвитку міжнародного аеропорту «Харків», ознайомиться з ходом будівництва терміналу аеропорту.

Також під час поїздки прем`єр-міністр відвідає Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАПП), зокрема, ознайомиться з роботою складального виробництва. У ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду з представниками підприємств авіаційної галузі.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відвідає недавно споруджений Харківський міський центр зайнятості, і візьме участь у церемонії нагородження будівельників, що взяли участь в будівництві центру.

Також планується, що Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у прямому ефірі телекомпанії «АТН».

Сьогодні пізно ввечері прем`єр планує повернутися до Києва.