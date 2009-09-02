Держінспекція покарала посадовців за накрутку цін

Харків. 2 вересня. УНІАН. У серпні 2009 року 64,7% перевірених суб’єктів господарювання Харківщини порушували державну дисципліну цін при реалізації товарів та наданні послуг споживачам.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області Анатолія ШАЛИГІНА.

За його словами, у серпні Держінспекція провела перевірки з питань додержання державної дисципліни цін у 51 суб’єкта господарювання Харківської області, при цьому було виявлено, що 64,7% перевірених суб’єктів порушували державну дисципліну цін при реалізації товарів та наданні послуг споживачам.

А.ШАЛИГІН повідомив, що за результатами перевірок до порушників застосовано економічні санкції на суму 176,9 тис. грн., на 12 посадових осіб накладено адміністративні штрафи.

А.ШАЛИГІН зазначив, що в результаті приведення цін і тарифів у відповідність з чинним законодавством попереджено обрахування споживачів на суму 0,7 млн. грн.