Курс валют у банках Харкова

Долар купують по 8,54 - 8,82 грн

Харків. 8 вересня. УНІАН. На 8 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,7 грн. (продаж - 8,97 грн.), євро - 12,5 грн. (12,95 грн.), Базис - 8,54 (8,55), 12,6 (12,82), Реал-банк - 8,82 (8,9), 12,62 (12,8) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 8 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.5000 (на 7 вересня – 799.5000), 100 EUR – 1145.6835 (на 7 вересня – 1140.2469), 10 RUR – 2.5438 (на 7 вересня – 2.5296).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter