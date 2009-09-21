У Харкові судитимуть двох осіб за ритуальне вбивство 18-річного юнака

Харків. 21 вересня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням 21-річної харків’янки та її 23-річного співмешканця, які здійснили умисне вбивство 18-річного юнака.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, кримінальну справу було порушено наприкінці минулого року за фактом виявлення на території міського цвинтаря №15 м. Харкова тіла загиблого 18-річного харків’янина з численними ранами голови.

Досудовим слідством встановлено, що обвинувачена, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з наругою над могилами, за місцем проживання займалася окультизмом, використовуючи відповідну літературу та Інтернет. До своєї діяльності у жовтні-листопаді 2008 р. вона залучила співмешканця та кілька юнаків і дівчат, у тому числі майбутнього потерпілого.

Першого грудня 2008 р. вночі за пропозицією обвинуваченої її співмешканець, майбутній потерпілий та ще дві особи прибули на цвинтар з метою здійснення окультного ритуалу з принесенням людської жертви, про деталі та справжню мету якого були обізнані лише обвинувачені. Перебуваючи на цвинтарі, обвинувачений згідно із заздалегідь розробленим спільно з обвинуваченою планом у присутності інших осіб, аби позбавити життя 18-річного хлопця, завдав тому кілька ударів металевою трубою по голові. Потім організаторка злочину канцелярським ножем спокійно перерізала йому горло, зібравши у чашу з рани кров, яку випила разом із співмешканцем. Сховавши труп постраждалого у старій гробниці, ці особи залишили місце злочину.

Фактів скоєння обвинуваченою та особами, залученими нею до такої діяльності, інших злочинів під час слідства не встановлено, повідомили у прес-службі.

Справу скеровано до апеляційного суду Харківської області для розгляду по суті..