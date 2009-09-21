23 вересня в двох районах Харкова перекриють воду

Харків. 21 вересня. УНІАН. 23 вересня частинам двох районів Харкова буде припинене постачання холодної води, передає Kharkiv EURO.

За даними «КП Вода», водопостачання буде припинене з 8.00 23.09.09 р. до 8.00 24.09.09 р. «у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту на спорудах водопроводу та прилеглих водопровідних мережах, з метою підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період».

Географія відключень:

частина Дзержинського району, обмеженої Саржиним яром, р. Лопань, окружною дорогою до сел. П`ятихатки, Бєлгородським шосе, вул. Сумською, вул. Дерев`янка до Саржиного яру;

частина Київського району, обмеженої вул. Саперною, вул. С.Ковпака, вул. Старова, вул. Зірковою, вул. Лісопарковою, вул. Шишківською, в’їздом Жилярді до вул. Саперної, селищем Шишківка, сел. Жуковського, сел. Помірки, підприємствами та установами, які розташовані по Бєлгородському шосе.