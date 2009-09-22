На Харківщині ревнивий чоловік спалив будинок

Харків. 22 вересня. УНІАН. На Харківщині внаслідок сімейної сварки чоловік спалив свій будинок, передає Kharkiv EURO.

За даними прес-служби Головного управління МНС України в Харківській області, це сталася пізно ввечері 21 вересня в селі Ч.Лозова Дергачівського району.

Про причини пожежі, яку довелося гасити близько понад 4 годин (сигнал надійшов о 21.20, пожежу ліквідовано о 2-й ночі), розповіла дружина господаря. За її словами, подружжя зранку посварилося, і чоловік обіцяв спалити будинок, якщо дружина не повернеться до вечора.

Складність в гасінні хати полягало в тому, що пожежників викликали занадто пізно сусіди, на той момент вже палав увесь будинок. Для гасіння пожежі необхідна була велика кількість води, тому машини долали відстань близько 5 кілометрів до найближчого водоймища, щоб заправитися нею.

Збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.