Києво-Печерська лавра частково запрацювала: в заповіднику розповіли, куди відкрито доступ

На території Лаври тривають роботи після російського удару.

З 19 червня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" частково відновлює роботу для відвідувачів після російської атаки, що сталася в ніч на 15 червня. Про це повідомляє офіційний сайт заповідника.

Зазначається, що на території ще тривають аварійно-рятувальні та протиаварійні роботи, але визначено маршрути, безпечні для відвідування.

"У штатному режимі працюватимуть Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Святих Антонія і Феодосія Печерських з трапезною палатою, а також Церква Спаса на Берестові", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що для відвідувачів будуть доступні виставкові проєкти: "Відроджений всесвіт (до 100-річчя Реставраційної майстерні Лаврського музею)", "Фрески церкви Спаса на Берестові XVII ст.", "Лаврські печери від аскези преподобного Антонія до часів святителя Петра Могили", "Лаврська фотографія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: до 150-річчя лаврської фотомайстерні", "Київське князівство XIV–XV ст. Український фактор в безпеці Європи" та "Виставка одного експоната з фондів НЗКПЛ до Міжнародного дня музеїв".

Відновлюється й проведення групових екскурсій за попереднім записом.

Російський удар по Лаврі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників і балістичних ракет. Під час обстрілу на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа на даху Успенського собору.

Стародавні ікони та інші святині вдалося врятувати завдяки терміновій евакуації.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій зазначав, що у перші години після надзвичайної події уся моя увага була зосереджена на невідкладних заходах із захисту святинь та забезпечення їхньої безпеки.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований російський удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено Лавру та постраждали житлові будинки.

За словами Девіс, вона особисто побачила наслідки атаки на одну з найвідоміших історичних і духовних пам'яток України – Києво-Печерську лавру.

Також американська посадовиця звернула увагу на удари по житлових кварталах столиці, через які були госпіталізовані як дорослі, так і діти.

Також багато світових лідерів та організацій засудити атаку РФ.

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