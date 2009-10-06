Матч Англія-Україна покажуть лише в Інтернеті

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Кваліфікаційний матч Чемпіонату світу з футболу між Англією та Україною в суботу буде показаний у Британії наживо тільки користувачам Інтернету, які муситимуть заплатити принаймні 4,99 фунтів стерлінгів (понад 60 гривень), повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією української служби Бі-Бі-Сі, раніше всі матчі збірної Англії були доступні по телебаченню.

Міжнародна агенція Кентаро, яку призначила розпорядником Федерація футболу України, спочатку продала права на показ гри у Британії компанії "Сетанта", що займалася платним телебаченням. Проте та фірма розвалилася, і транслювати матч на Інтернеті було призначено компанію "Перформ".

Англія вже пройшла відбір на Чемпіонат з футболу-2010, вигравши всі вісім групових матчів.

Як виглядає, жодна із традиційних телекомпаній не захотіла платити виставлену ціну за показ гри, яка починається о 17.15 за британським часом.

Але це повідомлення роздратувало спортивних фанатів, які хотіли дивитися гру по телевізору.

Матч рекламується в деяких національних газетах, і глядачі зможуть підписатися на матч через систему електронних розрахунків ПейПал.

Пітер Сільверстоун, виконавчий директор Кентаро, сказав Бі-Бі-Сі Спорт: "Дивитися можна буде так само, як і інші потоки відео на Інтернеті, як ЮТюб чи Бі-Бі-Сі Ай-Плеєр: відкриється окреме вікно із плеєром, і почнеться матч у дуже добрій якості".

Колишній тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон буде частиною студійної команди під час матчу, а "Кентаро" пообіцяла "найкращу команду коментаторів".

Для тих, хто підпишеться на матч раніше півночі у середу, вартість буде 4,99 фунтів. Вона зростатиме і в суботу досягне 11,99 фунтів.

Мережа кінотеатрів Одеон покаже гру в прямому ефірі по всій країні, включно з найцентральнішим кінотеатром на Лестер-сквер у Лонодні, але в пабах матчу не зможуть показати.

Речник Футбольної Асоціації Адріан Бевінгтон визнав: "Ми, звичайно, хотіли б, щоб гру показали якомога більшій кількості людей", але додав, що це питання непідконтрольне асоціації.

"Права належить українській федерації футболу і агентам, яких вони призначили для їхнього продажу", - сказав він Бі-Бі-Сі Спорт. "Традиційна телевізійна платформа була б ідеальною для показу гри, але це не від нас залежить".