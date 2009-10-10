У Харкові в суботу на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові повністю не працює міський пасажирський електротранспорт – триває безстроковий страйк працівників Комунального підприємства «Міськелектротранс», розпочатий 9 жовтня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській раді, «картина така, як і вчора» - сьогодні на маршрути не вийшов жоден трамвай і тролейбус.

За словами співрозмовника агентства, для поїздок харків’яни користуються метрополітеном, маршрутними автобусами, таксі.

Як повідомляв УНІАН, дев’ятого жовтня колектив Харківського комунального підприємства «Міськелектротрансу» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротранс» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. 9 жовтня не працювали всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори, на лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому, зарплата не виплачується з травня цього року, загальна сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.