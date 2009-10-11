Англія поскаржиться ФІФА на поведінку українських фанів (фото)

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Федерація футболу Англії (FA) заявила про свій намір подати скаргу у ФІФА у зв`язку з поведінкою українських уболівальників на матчі Україна – Англія, повідомляє Kharkiv EURO.

«Ми вирішили подати скаргу у ФІФА, спостерігач якої також приділив увагу цим епізодам матчу. Він запевнив, що донесе це до зведення дисциплінарного комітету, а ми направимо письмову скаргу. Ми не можемо залишити це безкарним», - цитує главу прес-служби FA Адріана Бевінгтона Sky Sports.

10 жовтня у матчі Україна – Англія, який проходив у Дніпропетровську, рефері Дамір Скоміна був вимушений двічі зупиняти гру через фаєри, які кинули на поле українські вболівальники. Ніхто з гравців у цих моментах не постраждав.