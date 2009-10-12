Тигипко: Харкову потрібні кошти, а не зобов’язання центру
Претендент на посаду Президента про страйк
Харків. 12 жовтня. УНІАН. Претендент на пост Президента України Сергій ТИГИПКО наголошує, що місцева влада має отримати від центру не тільки зобов’язання фінансувати пільговиків, але й кошти на це.
Про це йдеться у коментарі С.ТИГИПКА, переданому УНІАН його прес-службою.
«Верховна рада роздає направо й наліво непідкріплені ресурсами пільги, уряд забирає левову частку доходів в центральний бюджет, а місцева влада залишається сам на сам з невирішеними проблемами та розлюченими людьми», - констатував С.ТИГИПКО, коментуючи страйк водіїв тролейбусів та трамваїв, який вже четвертий день триває в Харкові.
«У результаті такої політики регіональні власті опиняються в становищі вічних прохачів, їх позбавляють можливості ефективно керувати територією. Але саме така ситуація цілком влаштовує уряд, і тому абсолютно очевидні господарські рішення не приймаються», - заявив С.ТИГИПКО.
Як повідомлялося, працівники підприємства «Міськелектротранс» у Харкові близько півроку не отримують зарплату, оскільки з державного бюджету в місцевий не перераховано 100 млн. грн., якими має компенсуватися перевезення пільгових категорій пасажирів.