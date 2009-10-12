Аваков їде на Кавказ

Планується зустріч з губернаторами Вірменії

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Делегація Харківської області на чолі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ 13-15 жовтня відвідає Республіку Вірменія. Як повідомили кореспонденту УНІАН, поїздка здійснюється на запрошення губернатора Лорійської області Республіки Вірменія Арама КОЧАРЯНА. До складу делегації входять керівники управлінь облдержадміністрації, а також представники ділових кіл Харківщини. Програмою перебування передбачено зустрічі членів делегації з керівництвом Республіки Вірменія і губернаторами областей Лорі, Ширак, Тавуш і Вайоц Дзор з метою розвитку міжрегіонального співробітництва в сферах економіки, енергетики, сільського господарства, освіти і науки, культури тощо.

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