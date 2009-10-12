Кращим спортсменом вересня названо Марину Чехунову
21:05, 12 жовтня 2009Харьків
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Кращим тренером – її тренера
Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові названо кращого спортсмена вересня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, визначення кращого спортсмена та тренера місяця «Спортивна гордість Харкова» сьогодні відбулося на засіданні експертної комісії.
Кращим спортсменом Харкова у вересні 2009 року визнано дворазову переможницю та дворазову бронзову призерку XXI літніх Дефлімпійських ігор зі спортивного орієнтування М.ЧЕХУНОВУ.
Кращим тренером став її наставник – заслужений тренер України Володимир БОНДАРЕНКО.
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