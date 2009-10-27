Уряд лаштує «танковий прорив»

Харків. 27 жовтня. УНІАН. 2010 рік має стати етапом остаточної стабілізації ситуації в бронетанковій галузі України , а 2011-й - початком підйому вітчизняного танкобудування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Мінпромполітики України, такий висновок зроблено фахівцями міністерства за підсумками наради, яку провів у Харкові на Державному підприємстві «Завод ім. Малишева» міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Нарада була присвячена стану справ та основним завданням щодо освоєння серійного виробництва нових зразків важкоброньованої та легкоброньованої техніки для їх поставок Збройним силам України і на експорт. У нараді взяли участь представники українських підприємств-розробників і виробників бронетехніки, а також заводів, які беруть участь у її комплектації.

Зокрема, було зазначено, що в 2008-2009 роках у бронетанковій галузі відбулися важливі події. Так, успішно завершено державні випробування нового танка БМ «Оплот», який вже поставлений на озброєння Збройних сил України, підписаний спільний наказ Міністерства промислової політики і Міністерства оборони щодо освоєння танка БМ «Оплот» у серійному виробництві та виготовлення установчої партії, про що складений відповідний контракт між заводом ім. Малишева і Міноборони. В 2009 році держава, в межах державного оборонного замовлення, також виділила кошти на підготовку серійного виробництва цього виробу. Крім того триває планомірна модернізація вітчизняного танка Т-64 до рівня бойової машини «Булат», про що в 2009 році також між заводом ім. Малишева та Міністерством оборони підписаний контракт.

На нараді також відмічено, що позиції бронетанкової галузі сьогодні вже оцінюються як одні із найперспективніших серед усіх секторів вітчизняної промисловості. В цій ситуації урядом було прийнято рішення про надання фінансової підтримки із держбюджету заводу ім. Малишева для вирішення соціально-економічних проблем трудового колективу, а в першу чергу - для погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Це також дозволило ліквідувати заборгованість підприємства перед Пенсійним фондом, фондами соціального страхування, яка набула загрозливих розмірів і могла в найближчому майбутньому паралізувати роботу заводу.

На думку фахівців Мінпромполітики, що на цьому повинен завершитися етап виживання заводу ім. Малишева й усієї бронетанкової галузі. Тому на нараді було відмічено, що сьогодні не має перешкод для виконання такого завдання: 2010 рік - остаточна стабілізація ситуації в галузі, 2011рік - початок підйому вітчизняного танкобудування.

На знімках: танки «Оплот» (вгорі) і БМ «Булат» (внизу) на випробуваннях (2009, 2008 роки, Харків).

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