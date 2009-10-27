На Тернопільщині від «невідомого грипу» померли вже 7 людей

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Інформацію про летальні випадки на Тернопільщині серед хворих на грип сьогодні, 27 жовтня, під час прес-конференції підтвердив начальник головного управління охорони здоров`я Тернопільської облдержадміністрації Богдан Ониськів. За його словами на понеділок, 26 жовтня на Тернопільщині померло семеро людей.

Медики пов’язують ці смерті із ускладненнями, які викликані грипом, пише Zaxid.net. Втім за словами пана Ониськіва, практично всі померлі – молоді, фізично здорові люди, які не мали проблем зі здоров’ям.

За минулий тиждень лише у самому місті Тернополі із симптомами захворювання невідомого грипу до лікарів звернулось майже 6 тисяч людей. Проте, походження вірусу досі невідоме.

«Тип грипу можна визначити лише за півтора тижні, - каже пан Ониськів, – остаточні результати мають прийти з Лондона»

За його словами, тернопільські лікарі вже проводять дослідження, однак, потрібно кілька днів, аби отримати чистий вірус, а потім результати перевірятимуть українські і англійські науковці. Лише тоді можна буде щось сказати про вірус, із яким лікарі мають справу.

Пан Богдан пояснює катастрофічну ситуацію саме в Тернополі тим, що там багато емігрантів, які могли завезти вірус з-за кордону. Він запевнив, що це не пов’язано із сміттям, ситуацію повністю контролюють, а лікарні отримали препарати з Міністерства, ліки під назвою Таміфлю.