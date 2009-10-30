Бомер не приватизуватимуть?

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Найстаріший кінотеатр Харкова, можливо, не буде приватизований. Про це заявила заступник голови Харківської обласної ради Вікторія Казакова, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, наразі розглядається питання щодо повернення кінотеатру «Бомер» до комунальної власності.

Сьогодні ж голова облради Сергій Чернов доручив спеціальній комісії провести виїзне засідання і дати об’єктивну оцінку діям колективу кінотеатру, який орендує приміщення.

Голову облради цікавить, чи своєчасно сплачувалась орендна плата, чи був зроблений в приміщенні ремонт, в якому санітарному стані перебуває кінотеатр. Якщо всі умови виконувалися, договір із колективом кінотеатру обіцяють продовжити.

Виключити кінотеатр «Бомер» зі списку об’єктів, що підлягають приватизації, вимагає харківська інтелігенція. Студенти, що об’єднались у громадський рух «Врятувати «Бомер», а також режисери та місцеві кінокритики просять не позбавляти їх можливості дивитись нетрадиційне та інтелектуальне кіно – показом саме таких стрічок і відомий кінотеатр.

«Бомер» був першим стаціонарним кінотеатром в Харкові, який відкрили у спеціально побудованому приміщенні. 1908 року його створили французькі брати Бомер.

У Харкові «Бомер» відомий своїм нетрадиційним підходом до кінорепертуару. Тут демонструють некомерційне кіно, стрічки-переможці різноманітних міжнародних фестивалів, показують студентські роботи та проводять фестивалі сучасного європейського та азіатського кіно.

Це єдиний у місті кінотеатр, доступний для людей на інвалідних візках і дітей-сиріт, сеанси для яких щомісяця безкоштовні.

Як повідомляв УНІАН. Акція «Врятувати «Бомер» на знак протесту проти знищення першого стаціонарного кінотеатру Східної Європи, розташованого у Харкові, відбулася 28 жовтня навпроти Кабінету міністрів у Києві. Подібні заходи пройшли також у Львові, Вінниці, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові та інших містах України.