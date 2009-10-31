Харківщина має необхідну кількість «Таміфлю»

11:45, 31 жовтня 2009
Харьків
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Запевняє Стороженко

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Харківська область має необхідну кількість доз препарату «Таміфлю» - єдиного засобу, який може боротися з «каліфорнійським» грипом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО на селекторній нараді з головами райдержадміністрацій, головними лікарями центральних районних лікарень та начальниками управлінь освіти районів області щодо питань попередження розповсюдження грипу А/H1N1.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, що на Харківщині є необхідна кількість доз препарату «Таміфлю» - єдиного засобу, який може боротися з «каліфорнійським» грипом. Він звернувся до керівників районів з проханням проведення відповідної профілактичної та роз’яснювальної роботи з населенням щодо неприпустимості самолікування.

«Населення має розуміти, що при перших же симптомах нежиті, кашлю, підвищення температури треба негайно звертатись до лікаря. Самолікування неминуче призведе до небажаного результату. Крім того, я звертаюсь до населення області з проханням у цей час не нехтувати захисними масками, оскільки грип А/H1N1 – це вірусне захворювання, яке передається повітряним шляхом», - підкреслив С.СТОРОЖЕНКО.

Особливу увагу під час селекторної наради С.СТОРОЖЕНКО приділив питанням організації медичної допомоги населенню. Так, за його словами, на цілодобовий режим роботи переведено ГУ охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція, до 20.00 продовжено роботу всіх поліклінік, під особливий контроль взято питання наявності лікарських засобів в аптеках області.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив на неприпустимості підвищення цін на протигрипозні та профілактичні препарати в аптеках області.

Також під час селекторної наради були обговорені питання щодо організації транспортного сполучення, як в межах області, так і міжобласного та міждержавного. Вже з суботи на кордоні Харківської області з іншими областями та країнами будуть встановлені спеціальні санітарні кордони, які при в’їзді на територію Слобожанщини будуть видавати пасажирам захисні маски та виясняти стан їхнього здоров’я.

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