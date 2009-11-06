СБУ має підозри до «Таргета»

Харків. 6 листопада. УНІАН. Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо неправомірних дій власників торгівельної мережі «Таргет» (м. Харків), які з використанням судової системи ухиляються від повернення ними кредитних ресурсів банківським установам на суму понад 1,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті СБУ. Перевірки тривають в рамках виконання Указу Президента України від 08.10.2009 року №813, згідно з яким Служба безпеки України здійснює заходи щодо відновлення стабільності у банківській системі держави та забезпечення захисту прав громадян-вкладників банків.

З’ясовано, що власниками ТМ «Таргет» в Господарському суді Харківської області ініційовано процедури банкрутства низки юридичних осіб-позичальників, а також подані судові позови задля відчуження на користь третіх осіб нерухомості (будівлі супермаркетів, які перебувають у заставі в банках), що ставить під загрозу виконання зобов’язань перед банківськими установами.

З метою захисту прав громадян - вкладників банків, отримані в ході перевірки матеріали СБУ направлятиме до Генеральної прокуратури України, йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, на сьогодні в Україні організовано перевірку законності видачі понад 900 кредитів на загальну суму близько 15,7 млрд. грн.