Загарбники просунулися біля Костянтинівки на Донеччині, - DeepState

Напрямок удару окупантів фіксується біля річки Кривий Торець.

Росіяни просунулися біля Костянтинівки на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", - відзначили аналітики.

Як засвідчує мапа DeepState, напрямок удару російських загарбників спрямований в сторону річки Кривий Торець.

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Місто Костянтинівка виступає справжньою фортецею і є важливим оплотом для українських Сил оборони у захисті Донеччини. На північ від цього міста розташовуються Дружківка і Краматорськ.

Село Червоне знаходиться на північний схід від Костянтинівки і є окупованим.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальник відділу комунікацій 24 ОМБр Іван Петричак відзначив, що ворог тисне по всій лінії зіткнення на Краматорському напрямку. Біля Костянтинівки ситуація критично складна. Разом з тим, російські війська продовжують наступати малими групами піхоти.

Разом з тим, Сергій Грабський, полковник Збройних сил України у відставці, зазначає, що залишається загроза втрати Добропілля та Костянтинівки, якщо не посилити позиції Сил оборони особовим складом.

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