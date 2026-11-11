Загарбники просунулися біля Костянтинівки на Донеччині, - DeepState

Росіяни просунулися біля Костянтинівки на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.
"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", - відзначили аналітики.
Як засвідчує мапа DeepState, напрямок удару російських загарбників спрямований в сторону річки Кривий Торець.
Місто Костянтинівка виступає справжньою фортецею і є важливим оплотом для українських Сил оборони у захисті Донеччини. На північ від цього міста розташовуються Дружківка і Краматорськ.
Село Червоне знаходиться на північний схід від Костянтинівки і є окупованим.
Новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальник відділу комунікацій 24 ОМБр Іван Петричак відзначив, що ворог тисне по всій лінії зіткнення на Краматорському напрямку. Біля Костянтинівки ситуація критично складна. Разом з тим, російські війська продовжують наступати малими групами піхоти.
Разом з тим, Сергій Грабський, полковник Збройних сил України у відставці, зазначає, що залишається загроза втрати Добропілля та Костянтинівки, якщо не посилити позиції Сил оборони особовим складом.