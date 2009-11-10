УЄФА знову перевірить стадіон «Металіст»

Харків. 10 листопада. УНІАН. У вівторок, 10 листопада, розпочинається робочий візит в Україну експертів УЄФА зі стадіонів та безпеки на чолі з керівником відповідного департаменту Європейського футбольного союзу Марком ТІММЕРОМ, повідомляє Kharkiv EURO.

За даними Федерації футболу України, фахівці експертної групи разом із представниками Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» зустрінуться з проектними командами спортивних арен Києва, Харкова та Львова для ознайомлення з прогресом будівництва.

Цей візит відбувається в рамках регулярного моніторингу проектів стадіонів, які готуються приймати матчі фінального турніру Євро-2012. Висновки цієї перевірки, що триватиме до 12 листопада, ляжуть в основу чергового звіту УЄФА з питань стадіонів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові завершується реконструкція стадіону «Металіст» до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. За даними генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, урочисте відкриття реконструйованого стадіону «Металіст» відбудеться 5 грудня 2009 р. – набагато місяців раніше запланованого.

6 листопада 2009 р. Харків відвідала делегація УЄФАна чолі з виконавчим директором Девідом ТЕЙЛОРОМ та директором УЄФА Євро-2012 Мартіном КАЛЛЕНОМ, яка ознайомилася з ходом підготовки міста до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH- одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Комплексна програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».

На знімку: стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА