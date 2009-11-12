Харківська СБУ хоче покарати фірму-розкрадача держкоштів

Харків. 12 листопада. УНІАН. Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 118 тис. грн. порушено кримінальну справу стосовно однієї з комерційних структур полтавського регіону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, встановлено, що посадові особи цієї комерційної структури під час проведення в 2007-2008 роках робіт з будівництва газопроводу високого тиску в одному з сіл Харківської області привласнили частину грошей. Цей проект газифікації села вартістю понад 4,2 млн. грн. фінансувався за рахунок бюджету.

Згідно з документами, ці кошти були повністю освоєні підрядником – полтавською комерційною структурою. Однак вартість виконаних будівельних робіт була значно завищена. Зокрема, підрядною організацією було внесено неправдиву інформацію щодо виду і вартості використаних матеріалів.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великому розмірі).