У неділю на Сході невеликий дощ

Харків. 14 листопада. УНІАН. Завтра майже на всій території України збережеться суха, холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 15 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних областях, на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у східній частині та західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, узбережжі морів та у східних областях 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.