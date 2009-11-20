Фельдман може подати до суду на депутата облради Цюртока

Харків. 20 листопада. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН, швидше за все, подасть до суду на депутата Харківської обласної ради Валерія ЦЮРТОКА за розповсюдження свідомо недостовірною інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, про це заявив керівник фракції БЮТ в Харківській обласній раді Андрій СТРОНОВ.

За словами А.СТРОНОВА, звинувачення з боку В.ЦЮРТОКА в тому, що за банкрутством і санацією заводу ім. Шевченка стоять бізнес-структури О.ФЕЛЬДМАНА - є повною маячнею. Концерну АВЕК ніколи не були цікавими активи цього підприємства. Якби хтось вирішив О.ФЕЛЬДМАНУ його просто подарувати, то він би напевно відмовився, оскільки Концерн АВЕК не займається виробництвом техніки і взагалі не цікавиться продукцією заводу. Більш того, О.ФЕЛЬДМАН завжди дуже поважав колишнього директора заводу О.ШПЕЄРА, завжди намагався йому допомагати, і будучи депутатом від цього округу - завжди цікавився проблемами заводчан - заявив А.СТРОНОВ.

«Детальною інформацією про завод та його проблеми, на жаль не володію, але, гадаю, - зазначив А.СТРОНОВ, - що весь цей ажіотаж створюється тільки з однією метою - не дати санатору, якого призначила держава, вивести підприємство з кризи та «боргової ями», куди його наполегливо заганяло нинішнє керівництво і окремі представники регіональної влади. В.ЦЮРТОК - це людина, яку просто використовують зацікавлені люди для того, щоб полити брудом БЮТ напередодні президентських виборів».

За словами А.СТРОНОВА, зацікавлені сторони в конфлікті навколо заводу ім. Шевченка треба шукати серед тих, хто має владу і реальні бізнес-інтереси в Харківській області, і хто нишком присягається у вірності Ю.ТИМОШЕНКО, але тут же намагається робити їй дрібні капості.