Яценюк вважає, що прибуткові компанії мають належати державі

Харків. 20 листопада. УНІАН. Надприбуткові українські компанії мають перебувати в державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції у Харкові кандидат у президенту України, голова громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Надприбуткові компанії мають належати державі, а всі інші – у приватні руки», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що провідні європейські країни та США виходять з кризи шляхом посилення державного впливу в економічному секторі.

«Я не знаю жодної країни, яка б не контролювала стратегічних об’єктів», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК критично прокоментував «лозунг «віддати все у приватні руки», зауваживши, що таким чином «держава вже втратила «Криворіжсталь» і ледь не втратила ОПЗ».