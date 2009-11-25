ДТП у Харкові: 11 пасажирів травмовані

Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові о 06.20 на перехресті проспекту Орджонікідзе та вулиці Мира водій автомобіля «Skoda Favorit» при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом «БАЗ-2215».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після потужного удару автобус перекинувся. На момент автопригоди в салоні автобуса перебувало 14 пасажирів.

Внаслідок ДТП десятеро пасажирів автобуса та пасажир автомобіля «Skoda» отримали тілесні ушкодження.

Валерій Липчанський, заступник начальника відділу ДАІ у м. Харків: Водитель «Шкоды» пояснил, что 50 км. А водитель «Богдана» ехал с небольшой скоростью, потому что опрокидывание произошло прямо на перекрёстке. Удар пришёлся в заднюю часть автобуса, и за счёт этого произошло опрокидывание. В бампер и колесо, заднюю часть.

Восьми пасажирам маршрутки и пасажирці «Шкоди» одразу надали медичну допомогу. Протягом дня до лікарів звернулись ще четверо. Здебільшого - із черепно-мозковими травмами, переломами та забиттями. Наразі справу передали до слідчого відділу міліції. За попередніми даними, водію легкового автомобіля загрожує не тільки виплата компенсацій постраждалим, а й, можливо, позбавлення волі. За словами Валерія Липчанського, з початку року це вже четверта аварія у Харкові за участі маршрутки.