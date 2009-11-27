Автор книг про Івана Грозного вимагає заборонити фільм «Цар»
Манягін звертається до президента Росії
Харків. 27 листопада. УНІАН. Автор книг про Івана Грозного В’ячеслав Манягін розповсюдив відеозвернення до президента Дмитра Медведєва, в якому попросив главу РФ негайно зупинити прокат фільму «Цар» Павла Лунгіна. На думку історика, фільм не просто грішить історичними неточностями – він обмовляє засновника російської держави.
«Уявимо собі, що в Америці зняли фільм про Джорджа Вашингтона, в якому перший президент Сполучених Штатів постає як кровожерний маніяк. А потім запустили –стрічку в прокат на яке-небудь національне свято, наприклад, 4 липня. Абсурд!» - обурюється історик з Сергієва Посада. «У Росії фільм Лунгіна – прямий наклеп на російський народ і державу – виходить у день Народної єдності і згоди, 4 листопада», – заявив він у своєму ролику, викладеному на сайті YouTube.
Крім того, Манягін легко проводить аналогії з сучасною Росією: «А якщо повірити в те, що засновник нашої держави був таким тираном, то можна повірити і в те, що сучасна Росія, як кажуть на Заході, є оплотом тоталітаризму, тиранії, антидемократичною, антинародною державою, якою правлять не зовсім адекватні особи».
Таким чином, фільм Лунгіна немає нічого спільного з історичною правдою. За словами історика, Грозний, який у фільмі зображений як «шизофренік, садист, маніяк і параноїк», був вельми успішним політиком: проводив демократичні реформи, удвічі збільшив територію Росії, розгромив Лівонський орден та інше.
Це вже друге звернення письменника до Медведєва. Перше, письмове, Манягін відправив кілька днів тому і вже встиг одержати відповідь з Управління справами Президента. У ньому сказано, що його лист передано на розгляд у Міністерство культури.
Нагадаємо, що фільм про першого російського царя вийшов в широкий прокат 4 листопада, у день народної єдності. Похмура картина про протистояння Івана Грозного (Петро Мамонов) і московського Митрополита Філіпа (Олег Янвовський), уже викликала протести з боку церковників.
Так, глава Союзу православних хоругвеносців Леонід Симонович-Нікшич назвав ідеологічну концепцію фільму «руйнівною», вимагав «пошани до фігури російського царя» і висловив сумнів у тому, що митрополит Філіп (Количев) був убитий царським опричником.
Лунгіна звинувачували в жорстокості ще на прем`єрах «Царя» у – Каннах і на ММКФ. Проте режисер наполягав, що «не показав і сотої частини тієї жорстокості, тих вбивств, які були при Івані Грозному і документально зафіксовані».
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