У п’ятницю вартість долара майже не змінилася

Харків. 27 листопада. УНІАН. У п’ятницю, 27 листопада, українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 8,06 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 26 листопада, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара, за даними Finance.ua,коливаються в межах 7,85-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7%, порівняно з 26 листопада, і сьогодні становить 11,88 грн./євро, продажу - на 0,5% - до 12,15 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,00 грн./євро, з продажу - в межах 12,00-12,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 26 листопада, знизився на 1,2% і становить у середньому 0,2701 грн./рубль, курс продажу – на 0,4%, до 0,2824 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2770 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 8,07 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,09 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,7%, порівняно з 26 листопада, і становить 11,91 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 12,14 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,80-12,00 грн./євро, з продажу – в межах 12,00-12,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 26 листопада, знизився на 1,1% і сьогодні становить 0,2689 грн./рубль, продажу – на 0,5%, до 0,2820 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2770 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на 27 листопада в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/8,07 грн., євро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,12 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,96/8,06 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2740/0,2840 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 листопада, становить: гривні до долара США – 7,981, до євро – 12,028165, до російського рубля – 0,2764.