Підприємці ТЦ «Барабашове» привітали Тимошенко з днем народження

Харків. 27 листопада. УНІАН. Голова Ради підприємців Торгового центру «Барабошове», член правління громадської організації «Народна рада», Посол миру Джамаладдін ГУСЕЙНОВ від імені підприємців ТЦ привітав з Днем народження прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Всесвітнього Конгресу Азербайджанців в Україні, офіс якого знаходиться в Харкові.

«Шановна Юліє Володимирівно! Вітаю Вас з Днем народження. Бажаю Вам великих політичних досягнень. Бажаю перемоги у всьому. Ви - наш лідер!», - йдеться у привітанні.

Як повідомлялося, раніше Джамаладдин ГУСЕЙНОВ звернувся до Американського біографічного Інституту з проханням внести до списку «Великі жінки 21 сторіччя» Юлію ТИМОШЕНКО.