В суботу на Сході малохмарна погода

Харків. 27 листопада. УНІАН. В суботу у Харкові малохмарна погода з проясненнями. Температура вранці 3-4°, вдень 8-9° тепла.

28 листопада на території України, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, вночі на високогір`ї з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 8-13°; вдень 5-10°, у південній частині 11-16° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 5-10°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°