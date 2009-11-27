ХАЗ виготував ще один літак для Єгипту (фото)

Харьков. 27 ноября. УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие изготовило для Египта очередной военно-транспортный самолет Ан-74Т-200А.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ХГАПП Андрей ПЛАТОНОВ, сегодня эта машина была поднята в небо с заводского аэродрома и совершила испытательный полет.

«Это второй самолет из трех, изготовленный в рамках выполнения заказа правительства Арабской Республики Египет», - сказал А.ПЛАТОНОВ и добавил, что после завершения необходимых испытаний новый Ан-74Т-200А «в ближайшее будет передан заказчику».

При этом он отметил, что по некоторым причинам реализация украино-египетского контракта затянулась, и лишь в последнее время энергичная работа всего коллектива завода и действенная поддержка со стороны правительства Украины позволили разморозить несколько «зависших» договоров на поставки самолетов ХГАПП.

По словам А.ПЛАТОНОВА, в данное время на конвейере предприятия находятся «десятки машин», и завод выполняет несколько заказов иностранных заказчиков.

Справка УНИАН. Легкий военно-транспортный самолет Ан-74Т-200А, относящийся к семейству многоцелевых самолетов Ан-72/74, разработан в АНТК им. О.К. Антонова. Основными конкурентами этой машины являются турбовинтовые C-27J Spartan совместного производства США и Италии и CASA 295, производимые в Испании.

Благодаря применению турбореактивных двигателей, их установке над крылом (эффект Коанда, используемый на реактивных самолетах только на машинах семейства Ан-72/74), высокой тяговооруженности, самолет обладает уникальными летно-техническими данными. Кроме улучшения взлетно-посадочных характеристик, установленные над крылом двигатели максимально удалены от земли, что позволяет самолету летать с неподготовленных площадок с земляным, снежным, галечным и другим покрытием.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре 2009 года ХГАПП передало очередной самолет Ан-74ТК-300Д Лаосу.

На снимке вверху: самолеты модели Ан-74 производства Харьковского авиазавода.

Внизу: в цехе авиазавода.

Фото из архива ХГАПП