В Старому Салтові при пожежі загинула жінка
09:34, 08 грудня 2009Харьків
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МНС: порушення правил безпеки
Харків. 8 грудня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в одному з приватних домоволодінь у селищі Старий Салтів Вовчанського району, загинула жінка 1929 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежу помітив син загиблої.
Пізно ввечері 7 грудня, прийшовши до матері та почувши запах диму з будинку, він негайно викликав рятувальників і кинувся до будинку. Жінка лежала на підлозі у веранді, син виніс її на вулицю, але без ознак життя.
Попередньою причиною пожежі визначено порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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