В Старому Салтові при пожежі загинула жінка

Харків. 8 грудня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в одному з приватних домоволодінь у селищі Старий Салтів Вовчанського району, загинула жінка 1929 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежу помітив син загиблої.

Пізно ввечері 7 грудня, прийшовши до матері та почувши запах диму з будинку, він негайно викликав рятувальників і кинувся до будинку. Жінка лежала на підлозі у веранді, син виніс її на вулицю, але без ознак життя.

Попередньою причиною пожежі визначено порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.