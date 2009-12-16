У Харкові горіла машина судді

Харків. 16 грудня. УНІАН. У вівторок, 15 грудня, близько восьмої вечори в Харкові загорівся автомобіль судді Господарського суду Харківської області Павла Тихого.

Про це стало відомо медіа-групі «Об`єктив» із власних джерел.

За даними МГ «Об`єктив», джип судді Mitsubishi Pajero стояв на площі Свободи близько 9-го під`їзду будівлі Держпрому, де знаходиться Господарський суд. За попередньою версією, автомобіль загорівся через коротке замикання.

Ніхто не постраждав.

Інформацію про загорання автомобіля медіа-групі «Об`єктив» підтвердили в обласному управлінні МВС. В центрі зв`язків з громадськістю повідомили, що даний факт був, але яких-небудь подробиць не розголошують. Говорять лише, що справою займається слідче управління міського управління міліції. Проводяться всі необхідні експертизи.