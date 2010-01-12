В Катеринівці у квартирі, яку відімкнули за борги, загинула жінка

Харків. 12 січня. УНІАН. На Харківщині загинула жінка від пожежі в квартирі, у якій за несплату було відключене світло.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася увечері 11 січня в селі Катеринівка

Лозівського району на другому поверсі двоповерхового будинку.

Дим почули сусіди і, викликавши рятувальників, пішли до квартири, яка була сильно задимлена. Світло в квартирі було відключене за несплату, тому в повній темряві вони найшли господаря квартири чоловіка, 1968 року народження, та його співмешканку, 1973 року народження, і винесли їх назовні. Чоловік був у сильному алкогольному сп’янінні, але подавав ознаки життя, жінка - вже ні, розповіли сусіди.

Рятувальники, які прибули на місце пожежі, з’ясували, що в квартирі тліла ковдра, яку вони швидко загасили.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюється.