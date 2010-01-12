Долар і євро сьогодні подорожчали

Харків. 12 січня. УНІАН. У вівторок, 12 січня, українські банки купують американську валюту в середньому по 8,05 грн./дол., що на 0,4% дорожче, ніж 11 січня, продають – по 8,09 грн./дол., на 0,3% дорожче, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара, за даними Finance.ua, коливаються в межах 7,97-8,06 грн./дол., із продажу – в межах 8,06-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,5%% порівняно з 11 січня і сьогодні становить 11,62/11,80 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,51-11,68 грн./євро, з продажу – в межах 11,75-11,91 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 січня зріс на 1,6% і становить у середньому 0,2651 грн./рубль, продажу – на 2%, до 0,2742 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,05 грн./дол., що на 0,4% дорожче, ніж учора, продажу– 8,10 грн./дол., на 0,3% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,06 грн./дол., із продажу – в межах 8,08-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,6% порівняно з 11 січня і сьогодні становить 11,65 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 11,80 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,68 грн./євро, з продажу – в межах 11,75-11,91 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 січня підвищився на 1,8% і сьогодні становить 0,2641 грн./рубль, курс продажу – на 2,1%, до 0,2751 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,03/8,062 грн., євро – 11,55/11,80 грн., рубль – 0,2660/0,2760 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,01/8,09 грн., євро – 11,50/11,90 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,02/8,10 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 12 січня, становить: гривні до долара США – 7,9905, до євро – 11,608598, до російського рубля – 0,27152.