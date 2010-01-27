У Харкові внаслідок пожежі загинуло троє дітей

Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі у зачиненому будинку загинуло троє дітей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, пожежа сталася сьогодні близько 13.00 у приватному будинку в районі Холодної гори (вул.Муранова, 30-Б), який знімали батьки загиблих дітей.

Роботу рятувальників ускладнило те, що двері будинку із-зовні були зачинені на висячий замок, а вікна були захищені решіткою.

Дітей знайшли в середині будинку у шафі, всі троє – два дворічні хлопчики і дівчинка 6 років – вже не подавали ознак життя, повідомив І.ЛУПАНДІН.

За його словами, причини пожежі і всі обставини події з’ясовуються.