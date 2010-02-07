У Варшаві завершилось жеребкування команд на Євро-2012
Команди розбиті на 9 груп
Харків. 7 лютого. УНІАН. У польській столиці завершилося жеребкування команд на чемпіонат Європи з футболу, котрий пройде в Україні та Польщі в 2012 році.
Як передає кореспондент УНІАН, результати жеребкування є такими:
Група А. Азербайджан, Казахстан, Бельгія, Австрія, Туреччина, Німеччина
Група B. Андорра, Вірменія, Македонія, Ірландія, Словаччина, Росія.
Група C: Фарерські острови, Естонія, Словенія, Північна Ірландія, Сербія, Італія
Група D: Люксембург, Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція
Група E: Сан Марино, Молдова, Угорщина, Фінляндія, Швеція, Голландія
Група F: Мальта, Грузія, Латвія, Ізраїль, Греція, Хорватія
Група G: Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Англія
Група H: Ісландія, Кіпр, Норвегія, Данія, Португалія
Група I: Ліхтенштейн, Литва, Шотландія, Чехія, Іспанія.