У Варшаві завершилось жеребкування команд на Євро-2012

Команди розбиті на 9 груп

Харків. 7 лютого. УНІАН. У польській столиці завершилося жеребкування команд на чемпіонат Європи з футболу, котрий пройде в Україні та Польщі в 2012 році. Як передає кореспондент УНІАН, результати жеребкування є такими: Група А. Азербайджан, Казахстан, Бельгія, Австрія, Туреччина, Німеччина Група B. Андорра, Вірменія, Македонія, Ірландія, Словаччина, Росія. Група C: Фарерські острови, Естонія, Словенія, Північна Ірландія, Сербія, Італія Група D: Люксембург, Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція Група E: Сан Марино, Молдова, Угорщина, Фінляндія, Швеція, Голландія Група F: Мальта, Грузія, Латвія, Ізраїль, Греція, Хорватія Група G: Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Англія Група H: Ісландія, Кіпр, Норвегія, Данія, Португалія Група I: Ліхтенштейн, Литва, Шотландія, Чехія, Іспанія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter