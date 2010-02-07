У Варшаві завершилось жеребкування команд на Євро-2012

14:10, 07 лютого 2010
Харьків
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Команди розбиті на 9 груп

Харків. 7 лютого. УНІАН. У польській столиці завершилося жеребкування команд на чемпіонат Європи з футболу, котрий пройде в Україні та Польщі в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, результати жеребкування є такими:

Група А. Азербайджан, Казахстан, Бельгія, Австрія, Туреччина, Німеччина

Група B. Андорра, Вірменія, Македонія, Ірландія, Словаччина, Росія.

Група C: Фарерські острови, Естонія, Словенія, Північна Ірландія, Сербія, Італія

Група D: Люксембург, Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція

Група E: Сан Марино, Молдова, Угорщина, Фінляндія, Швеція, Голландія

Група F: Мальта, Грузія, Латвія, Ізраїль, Греція, Хорватія

Група G: Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Англія

Група H: Ісландія, Кіпр, Норвегія, Данія, Португалія

Група I: Ліхтенштейн, Литва, Шотландія, Чехія, Іспанія.

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