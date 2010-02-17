СБУ: SMS і дзвінки в день виборів надходили з-за кордону

Харків. 17 лютого. УНІАН. Управління Служби безпеки України в Харківській області, яке розслідує кримінальну справу за фактом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, встановила, що SMS і провокаційні телефонні дзвінки в день другого туру виборів Президента України надходили з-за кордону.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ в Харківській області з посиланням на начальника облуправління СБУ Андрія МУХАТАЄВА.

За його словами, маршрутизація дзвінків зафіксована за межами країни.

«Технічні фахівці «Укртелекому», які залучені до розслідування справи, дають нам первинну інформацію про те, що втручання було з використанням міжнародних каналів», - сказав А.МУХАТАЄВ.

За даними прес-центру, 6 лютого 2010 р. на телефон довіри Управління СБУ зверталися мешканці Харківської області зі скаргами на проведення політичної агітації з боку невідомих осіб через телефонну мережу загального користування. Невідомі зловмисники пропонували виборцям поставити у виборчому бюлетені відповідну позначку біля прізвища одного з кандидатів, а прізвище іншого – викреслити. Таким чином, виборчий бюлетень мав бути визнаний недійсним. Такі телефонні дзвінки надходили нібито з телефону харківського виборчого штабу одного з кандидатів в Президенти України. Зазначена інформація знайшла своє підтвердження і в офіційному зверненні до Управління народного депутата України.

Співробітники СБУ встановили, що в дійсності телефонні дзвінки у цей період здійснювалися не з телефонного номеру вказаного виборчого штабу. Визначення маршрутів проходження телефонних дзвінків показали, що вони здійснювалися з міжнародних центрів комунікації міст Харкова, Києва, Львова та інших з фіктивним визначенням телефонного номеру виборчого штабу. Такі дії є порушенням встановленого українським законодавством порядку маршрутизації телефонних дзвінків, зазначили у прес-центрі.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, що привело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку»). За вчинення такого злочину винні особи можуть бути засуджені до 3 років позбавлення волі.