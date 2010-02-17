Металіст запускає проект «Назустріч один одному»

Харків. 17 лютого. УНІАН. Керівництво Футбольного клубу «Металіст» виступає за тісніші стосунки з місцевими уболівальниками, зокрема, за більш широку співпрацю зі студентським та молодіжним середовищем Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», так, у великому конференц-залі стадіону «Металіст» відбулася зустріч керівників клубу зі студентів вищих начальних закладів Харкова, яка отримала назву «Назустріч один одному».

Під час зустрічі, на ній були присутні понад сто представників із 27 вузів Харкова, у форматі дружнього діалогу були обговорені проекти, розроблені фахівцями «Металіста»: «Студентський сектор та створення куточків «Металіста» у вузах, «Студенти і Євро-2012», «Студентська ліга».

Активну участь у дискусії брали й дівчата, які цікавляться футболом. З огляду на велику зацікавленість у розвитку жіночого футболу, на зустрічі було ухвалено рішення про створення жіночої аматорської ліги з футболу, проведення тренувань на полях дитячо-юнацької футбольної академії «Металіст».

У ході діалогу також було ухвалено рішення про створення ініціативних груп і координаторів кожного з проектів та початок роботи комітетів за трьома напрямками.

Найближчі з проектів, які планується реалізувати: виїзд до Львова на фан-поїзді, відвідування першого домашнього матчу проти «Закарпаття» та зустріч студентів ХНУ ім. Каразіна з футболістами, повідомили у прес-службі.

Фото прес-служби ФК «Металіст»