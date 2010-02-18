Катерина Бондаренко через травму ноги вибула з турніру в ОАЕ

Харків. 18 лютого. УНІАН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла дограти матч другого раунду на турнірі WTA з призовим фондом $2 000 000 Barclays Dubai Tennis Championships в Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубаї), повідомляє Kharkiv EURO.

Харків`янка поступалася четвертій ракетці турніру Вікторії Азаренко з Білорусі 1-4 в першій партії, після чого відмовилася від продовження боротьби через травму лівого коліна.

Залишається під питанням виступ Катерини у парному розряді.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА