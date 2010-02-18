Катерина Бондаренко через травму ноги вибула з турніру в ОАЕ
12:41, 18 лютого 2010Харьків
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Під питанням виступ у парному розряді
Харків. 18 лютого. УНІАН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла дограти матч другого раунду на турнірі WTA з призовим фондом $2 000 000 Barclays Dubai Tennis Championships в Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубаї), повідомляє Kharkiv EURO.
Харків`янка поступалася четвертій ракетці турніру Вікторії Азаренко з Білорусі 1-4 в першій партії, після чого відмовилася від продовження боротьби через травму лівого коліна.
Залишається під питанням виступ Катерини у парному розряді.
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