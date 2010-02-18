Букмекери пророкують поразку Шахтарю від Фулхема

Харків. 18 лютого. УНІАН. Лондонський «Фулхем» є фаворитом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького «Шахтаря», який відбудеться сьогодні в столиці Англії.

Така версія авторитетної букмекерської контори «William Hill», повідомляє Kharkiv EURO.

На перемогу англійської команди ставки приймаються як 2,50 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 2,70. Нічийний результат - 3,10 до 1.

Початок гри о 22:05 за київським часом. Пряма трансляція на «Першому національному» і «Спорт 1»

На знімку: Рінат Ахметов і Мірча Луческу перед матчем у Лондоні.

Фото сайту ФК «Шахтар»