У Харкові залізобетонним дахом привалило двох людей

Харків. 22 лютого. УНІАН. У Харкові під час змагань з пейнтболу залізобетонними конструкціями привалило двох людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, змагання, що проходили в неділю у Київському районі міста на вул. Помірки, 24, були організовані пейнтбольним клубом «Бомба».

Під час змагань сталася руйнація даху недіючого гаража, котрий колись належав одній з військових частин. У момент руйнації в приміщенні знаходилися люди. Двох з них привалило уламками конструкцій залізобетонного даху.

На місці події працювали 4 пожежно-рятувальні підрозділи та спецтехніка. Працівники МНС витягли постраждалих чоловіків (приблизно 22-25 років) з-під уламків за допомогою шанцевого інструменту. Вони отримали значні політравми: черепно-мозкові, забиття грудної клітини, переломи кінцівок та ребер. Рятівники доставили постраждалих пожежно-рятувальним автомобілем підвищеної прохідності до до карети швидкої допомоги, яка через снігові замети змушена була зупинитися за 1 км від гаражів.

Постраждалих було доправлено до 4-ї міської лікарні.