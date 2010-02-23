Юлія Тимошенко звернулася до народу

Харків. 23 лютого. УНІАН. В понеділок, 22 лютого, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступила на телебаченні із зверненням до народу:

Президентські вибори завершилися. Вони були нашим єдиним шансом раз і назавжди ствердити незалежність та силу нашої держави. Це був шанс стати достойним членом європейської родини, провести глибокі соціальні та економічні реформи. Саме на цих виборах у нас була перша реальна можливість покінчити з владою олігархії і повернути країну разом з її багатствами саме вам.

Такий вибір не міг сподобатися олігархії. Адже їм потрібна дешева робоча сила, бідні і безправні люди, яких можна за копійки примушувати працювати на своїх заводах. І ще їм потрібні багатства України, які вони безжалісно грабують впродовж останніх 18 років. Їх не цікавить ваша доля, майбутнє ваших дітей. Вони давно не живуть в Україні, вони нею користуються.

Їх ставленик Янукович не міг перемогти чесно.

Ви пам’ятаєте, щоб відкрити вільний шлях для фальсифікацій, вони внесли зміни до закону за два дні до виборів. І Ющенко цей закон миттєво підписав. Після цього фальшування виборів стало масовим та кричущим. Саме фальсифікації вирішили долю виборів, а не ви.

Наші спостерігачі і члени комісій документально зафіксували тисячі фактів фальсифікацій. Саме тому я вирішила звернутися до суду із позовом. Як до останньої інстанції, яка має встановлювати справедливість. Я звернулася до суду, щоб захистити Україну, захистити вас!

І я знаю, що всі ці дні ви мали надію та молилися за чесність суду, і я разом з вами боролася і молилася теж. Але суд перетворився на фарс, зрежисований у штабі Януковича. Він відмовився навіть розглядати документально доведені докази.

Вершиною несправедливості була заборона запрошувати свідків, в т.ч. і міжнародних спостерігачів. Вони, незважаючи на тиск та залякування, були готові надати суду юридично оформлені докази про системні фальсифікації на виборах. Суд цинічно відмовився встановлювати істину. Тоді нам стало зрозуміло, чому було прийнято рішення про заборону прямої трансляції судового процесу по каналам телебачення. Їм треба було приховати реальну картину фальсифікацій від вас.

І тоді я зрозуміла, що цей судовий фарс потрібно припиняти та публічно відкликала свій позов. Як кандидат у президенти, я відчула на собі те, з чим стикається ви кожного дня, – з неможливістю захистити правду в суді.

Як і мільйони українців, я стверджую, Янукович – не наш Президент.

Президент, який прийшов до влади обманом, довго не затримається, і ми з вами зобов’язані на цей короткий час надійно захистити все, що є ключовим та цінним для нас, для нашої держави.

Не пройшло і декількох тижнів з виборів, а команда Януковича вже почала по всім напрямкам зраджувати українські національні інтереси. Їх світогляд - нищення України, паплюження нашої мови та культури. І вони цього навіть не приховують.

Команда Януковича вже почала приватизовувати газотранспортну систему. Вони, до речі, звернулася з позовом проти України в Стокгольмський суд, щоб забрати стратегічні запаси природного газу. Цей позов зараз у мене в руках. Кричущий факт - команда нового Президента виступає проти держави Україна. І все це тільки початок. Сьогодні небезпека загрожує незалежності України.

Що робити в цій складній ситуації?

Залишився один дієвий вихід, на мій погляд, – це об’єднання у Верховній Раді демократичних, державницьких сил, усіх мислячих депутатів «Нашої України - Народної Самооборони», Блоку Литвина, БЮТу. Треба відкласти нарешті всі суперечки та утворити в Верховній Раді потужну команду, яка не дозволить встановити антиукраїнську диктатуру. Я публічно пропоную саме такий дієвий шлях і вже розпочала переговорний процес.

Це і буде перевіркою патріотів та демократів на відданість Україні та непродажність. Я також хочу заявити, що не за яких обставин не буду утворювати з Януковичем спільних коаліцій. Я не буду підписувати з ним універсалів та меморандумів саме тому, що не визнаю його Президентом України та не приймаю його антиукраїнську, антиєвропейську політику. Якщо патріотичні демократичні політичні партії в парламенті підуть на політичне заробітчанство, я піду в опозицію і буду наближати час повернення нашої держави до цивілізованого розвитку.

І я боротимусь за принципи та цінності, які поділяєте ви. Боротимусь, незалежно від того, буду я у владі, чи в опозиції. І я нікому не дозволю відібрати у вас ту Україну, на яку ви всі заслуговуєте. Україну вільну, сильну, справедливу, процвітаючу і прекрасну. Я - з вами!

За текстом з Офіційного сайту Юлії Тимошенко