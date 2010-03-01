У Харкові бродячі собаки за рік покусали майже 2 тисячі людей

Сьогодні у Харкові налічується 45 тисяч бродячих собак. Минулого року від їхніх укусів постраждало близько 1900 мешканців міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту Харківської міськради, проблема значного збільшення кількості безпритульних і бездоглядних тварин останнім часом набуває особливої гостроти, позаяк становить серйозну небезпеку для жителів Харкова.

Зокрема, йдеться у повідомленні, «у місті почастішали випадки нападів бродячих собак на дітей, жінок, громадян похилого віку, а 18 лютого мав місце випадок зі смертельним результатом».

Як наголошувалося в ході засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайним ситуаціям, «відповідальність за ситуацію, що склалася, насамперед, лягає на самих жителів міста, які викидають на вулицю як дорослих тварин, так і приплід, підгодовують бродячих собак, будують для них тимчасові укриття».

«В результаті, - інформує влада, - ми маємо в місті близько 45 тисяч бездомних собак. Відловлено за 2009 рік було трохи менше 2 000 особин. 1 877 харків`ян постраждали від укусів бродячих тварин. Вилов безпритульних і бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, окрім випадків, якщо ці тварини виявляють явну агресію, що загрожує здоров`ю людей, і проводиться лише спеціалізованим підприємством. Згідно з законом, ветеринарні процедури стосовно тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну професійну освіту. Такі вимоги діючого законодавства значно ускладнили процес вилову, зробили його високовитратним».

Члени комісії вирішили підготувати і направити до Департаменту бюджету і фінансів міськради пропозиції про додаткове виділення коштів на посилення служби з вилову тварин.