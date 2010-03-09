Працівники харківського УБОЗу накрили землевпорядника

Харків. 9 березня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області під час отримання хабара затримали землевпорядника однієї з міських рад області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що зловмисник вимагав та отримав 16 тис. грн. хабара від мешканця Харкова за вирішення питання щодо виділення земельної ділянки площею 0,25 га у місті Валки.

За «винагородження» хабарник підготував необхідні документи та узгодив на користь харків’янина з депутатами міськради та іншими посадовцями питання про виділення і приватизацію земельної ділянки.

За даним фактом прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.