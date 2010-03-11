У Львові припинено будівництва стадіону до Євро-2012

Харків. 11 березня. УНІАН. Компанія «Азовінтекс», яка є генпідрядником з будівництва львівського стадіону до Євро-2012, заявляє, що сьогодні виконувач обов’язків директора Львівського комунального підприємства «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» Роман ЧЕРКАС ухвалив рішення, яким знову припинено будівництво львівського стадіону до Євро-2012.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТОВ проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс», яке має УНІАН.

«З цього приводу проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» вимушено заявити, що подібні неконструктивні дії з боку керівництва замовника будівництва і керівництва міста Львова не тільки блокують ведення робіт, але й ставлять під загрозу подальшу участь міста у проведенні чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», що є неприпустимим», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба компанії зазначає, що з першого дня своєї роботи у Львові компанія «Азовінтекс» робила все можливе для успішної реалізації важливого національного проекту: в короткий термін перебазувала сучасну будівельну техніку, відкрила у місті філію, у тому числі і для залучення місцевих працівників, відволікла в період кризи значні технічні ресурси і кошти для виконання будівництва.

«Все це не в останню чергу дало можливість Львову отримати позитивне рішення щодо участі у «Євро-2012»», - зазначається у повідомленні.

Також «Азовінтекс» наголошує, що «всі проблеми, які з першого дня мають будівельники на львівському стадіоні, пов’язані з неякісним Проектом, придбаним замовником у австрійської компанії «Альпіне Бау ГмбХ». «Але замовник замість вирішення першочергової проблеми, а саме усунення недоліків у так званому Проекті будівництва стадіону шляхом його перезатвердження, знову і знову витрачає свої сили на «боротьбу» з Генпідрядником», – вказує прес-служба, зазначаючи, що такі дії в «Азовінтексі» не розуміють.

У компанії також кажуть, що на нараді робочої групи, яка відбулася 26 лютого у Львові під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА було підтверджено правильність позиції «Азовінтексу» щодо виконання будівельних робіт, затверджені заходи щодо перезатвердження Проекту будівництва стадіону тощо. Також було поновлено ведення робіт по всьому периметру стадіону.

«Ми сподівалися, що всі перепони та проблеми зняті, і компанія може розпочати повноцінно працювати для своєчасного виконання основних робіт зі спорудження каркасу стадіону – не пізніше вересня цього року, та введенню стадіону в експлуатацію у передбачені Урядом країни та УЄФА терміни. Саме для активізації робіт компанією були додатково залучені матеріально-технічні ресурси і збільшена кількість працюючих на майданчику до 350 осіб. Але з боку замовника будівництво стадіону несподівано було знову припинено. Всі ці неконструктивні дії призводять не тільки до значних збитків компанії, але й до підриву іміджу країни», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Компанія «Азовінтекс» також звернулася до влади Львова для надання об’єктивної оцінки останнім діям замовника і термінового розблокування будівництва стадіону.