До складу нового уряду може увійти Семиноженко

Харків. 11 березня. УНІАН. До складу Кабінету міністрів може увійти харків’янин Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Попередній склад нового уряду повідомили УНІАН джерела в Парті регіонів.

Зокрема, на посаду прем’єр-міністра України пропонуватимуть кандидатуру Миколи АЗАРОВА.

На пост першого віце прем’єра претендує Андрій КЛЮЄВ, а також на пост віце-прем’єра з енергетичних питань – Юрій БОЙКО, з питань АПК – Віктор СЛАУТА, з гуманітарних питань – Володимир СЕМИНОЖЕНКО або комуніст Ігор АЛЄКСЄЄВ, з питань підготовки до ЄВРО-2012 – Борис КОЛЕСНІКОВ.

На пост міністра фінансів пропонуватимуть Вадима КОПИЛОВА, або Федора ЯРОШЕНКА, на пост міністра економіки – Василя ЦУШКА або Миколу ДЕРКАЧА. Головою Державної податкової адміністрації може стати Анатолій БРЕЗВІН.

На посаду міністра внутрішніх справ пропонується МОГИЛЬОВ, який очолював Управління внутрішніх справ в Криму, на пост міністра оборони – Олександр КУЗЬМУК.

Станіслав НІКОЛАЄНКО може знову очолити Міністерство освіти, також на цю посаду може претендувати Дмитро ТАБАЧНИК, Юрій ГАЙДАЄВ – міністерство охорони здоров’я, Михайло КУЛІНЯКА – міністр культури, ЯЦУБА – міністр регіонального розвитку і будівництва, ПОПОВ – міністр з питань ЖКХ, Василь НАДРАГА або Петро ЦИБЕНКО - міністр праці та соціальної політики, Олександр ЛАВРИНОВИЧ – міністр юстиції, Нестор ШУФРИЧ – міністр з питань надзвичайних ситуацій, Василь ПРИСЯЖНЮК – міністр з питань АПК.

А також на пост міністра палива та енергетики пропонують Ігоря ТИТЕНКА.