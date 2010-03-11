До складу нового уряду може увійти Семиноженко
Джерела ПР називають імена міністрів
Харків. 11 березня. УНІАН. До складу Кабінету міністрів може увійти харків’янин Володимир СЕМИНОЖЕНКО.
Попередній склад нового уряду повідомили УНІАН джерела в Парті регіонів.
Зокрема, на посаду прем’єр-міністра України пропонуватимуть кандидатуру Миколи АЗАРОВА.
На пост першого віце прем’єра претендує Андрій КЛЮЄВ, а також на пост віце-прем’єра з енергетичних питань – Юрій БОЙКО, з питань АПК – Віктор СЛАУТА, з гуманітарних питань – Володимир СЕМИНОЖЕНКО або комуніст Ігор АЛЄКСЄЄВ, з питань підготовки до ЄВРО-2012 – Борис КОЛЕСНІКОВ.
На пост міністра фінансів пропонуватимуть Вадима КОПИЛОВА, або Федора ЯРОШЕНКА, на пост міністра економіки – Василя ЦУШКА або Миколу ДЕРКАЧА. Головою Державної податкової адміністрації може стати Анатолій БРЕЗВІН.
На посаду міністра внутрішніх справ пропонується МОГИЛЬОВ, який очолював Управління внутрішніх справ в Криму, на пост міністра оборони – Олександр КУЗЬМУК.
Станіслав НІКОЛАЄНКО може знову очолити Міністерство освіти, також на цю посаду може претендувати Дмитро ТАБАЧНИК, Юрій ГАЙДАЄВ – міністерство охорони здоров’я, Михайло КУЛІНЯКА – міністр культури, ЯЦУБА – міністр регіонального розвитку і будівництва, ПОПОВ – міністр з питань ЖКХ, Василь НАДРАГА або Петро ЦИБЕНКО - міністр праці та соціальної політики, Олександр ЛАВРИНОВИЧ – міністр юстиції, Нестор ШУФРИЧ – міністр з питань надзвичайних ситуацій, Василь ПРИСЯЖНЮК – міністр з питань АПК.
А також на пост міністра палива та енергетики пропонують Ігоря ТИТЕНКА.