Парламент затвердив склад Кабінету міністрів
Харків. 11 березня. УНІАН. Верховна hада України затвердила склад Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів із 353 зареєстрованих у сесійній залі.
ВР призначила Андрія КЛЮЄВА першим віце-прем’єр-міністром України. Віце-прем’єр-міністрами України призначено Віктора СЛАУТУ, Сергія ТІГІПКА, Віктора ТИХОНОВА.
На посаду міністра охорони навколишнього природного середовища призначено Віктора БОЙКА, Юрія БОЙКА – на посаду міністра палива та енергетики України.
Костянтина ЄФІМЕНКА призначено на посаду міністра транспорту і зв’язку України, Дмитра КОЛЄСНІКОВА – на посаду міністра промислової політики, Михайла КУЛІНЯКУ – на посаду міністра культури та туризму України.
Олександра ЛАВРИНОВИЧА призначено міністром юстиції України, Зіновія МИТНИКА –міністром охорони здоров’я, Анатолія МОГИЛЬОВА – міністром внутрішніх справ, Василя НАДРАГУ – міністром праці та соціальної політики, Олександра ПОПОВА – міністром з питань житлово-комунального господарства, Миколу ПРИСЯЖНЮКА – міністром аграрної політики, Равіля САФФІУЛІНА – міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту, Дмитра ТАБАЧНИКА – міністром освіти і науки, Анатолія ТОЛСТОУХОВА – міністром Кабінету міністрів України, Василя ЦУШКА – міністром економіки, Федора ЯРОШЕНКА – міністром фінансів, Володимира ЯЦУБУ – міністром регіонального розвитку та будівництва, Юрія ЯЩЕНКА – міністром вугільної промисловості, Нестора ШУФРИЧА – міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Також ВР призначила Костянтина ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ України, Михайла ЄЖЕЛЯ – міністром оборони України.